Кишинёв, , 11:43 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду считает протесты, которые приходят в Кишинёве, антипатриотичными и поддерживающими кондиционеров. Об этом она 11 октября заявила на брифинге.

Майя Санду President.gov.ua

Глава республики поблагодарила сотрудников полиции за то, что те накануне снесли часть палаточного городка протестующих, установленную на проезжей части. Она считает, что правоохранителям нужно больше полномочий для подавления протестов.

«Действия группы, поддерживающей воров и войну, носят провокационный характер и должны быть наказаны по закону. Я прошу правительство рассмотреть временную поправку к законодательству, чтобы дать возможность полиции вмешаться, когда некоторые местные власти этого не делают», — сказала Санду.

Напомним, партия «Шор» организовала бессрочную протестную акцию в Кишинёве, которая длится с 18 сентября. Разрешение на неё получено у мэрии столицы до 31 декабря. Представители руководства требуют от мэра Кишинёва Иона Чебана отозвать разрешение и обвиняют в соучастии в протестах.

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