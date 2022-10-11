Красноармейский район, Саратовская область, 11 октября 2022, 12:23 — REGNUM В Красноармейском районе Саратовской области обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней. Об этом 11 октября сообщает управление ветеринарии регионального правительства.

Уничтожение останков павших кабанов, инфицированных африканской чумой свиней
Уничтожение останков павших кабанов, инфицированных африканской чумой свиней
T. me/uprvet

В материалах трупов диких кабанов, принадлежащих одному из охотничьих хозяйств Красноармейского района, выявили вирус африканской чумы свиней. Диагноз установлен по результатам ПЦР-исследований. Специалисты ветеринарной службы провели неотложные мероприятия по ликвидации инфицированных африканской чумой объектов. Останки павших кабанов были уничтожены сжиганием, а территорию продезинфицировали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в марте в Саратовской области более чем в 30 магазинах одной из торговых сетей ввели карантин из-за выявленного генома африканской чумы свиней.

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