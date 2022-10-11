Красноармейский район, Саратовская область, 11 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Саратовской области обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней. Об этом 11 октября сообщает управление ветеринарии регионального правительства.

T. me/uprvet Уничтожение останков павших кабанов, инфицированных африканской чумой свиней

В материалах трупов диких кабанов, принадлежащих одному из охотничьих хозяйств Красноармейского района, выявили вирус африканской чумы свиней. Диагноз установлен по результатам ПЦР-исследований. Специалисты ветеринарной службы провели неотложные мероприятия по ликвидации инфицированных африканской чумой объектов. Останки павших кабанов были уничтожены сжиганием, а территорию продезинфицировали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в марте в Саратовской области более чем в 30 магазинах одной из торговых сетей ввели карантин из-за выявленного генома африканской чумы свиней.

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