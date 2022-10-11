Киев, 11 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В ходе российской спецоперации на территории бывш. УССР ликвидирован один из лидеров ультрас «Динамо» (Киев) Максим Яловцев с позывным «Регбист». Об этом 11 октября сообщает RT.

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Смерть Яловцева подтвердили на сайте футбольного клуба. Подробности гибели не приводятся.

Авторы информации обратили внимание, что «Регбист» считается близким другом националиста Ивана Зализняка из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).