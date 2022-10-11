Москва, 11 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Японский концерн Nissan продает свои российские активы подведомственному Министерству промышленности и торговли России федеральному государственному унитарному предприятию «НАМИ» с правом их выкупа в течение шести лет. Об этом сообщил 11 октября глава Минпромторга Денис Мантуров.

Nissan-europe.com Завод Nissan в Петербурге

В активы компании входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» передает свои активы государству — данная сделка имеет важное значение для отрасли. В результате переговоров, удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места — а это около двух тысяч сотрудников предприятия», — указал министр.

Мантуров уточнил, что ФГУП «НАМИ» имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия.

«АВТОВАЗ будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти», — отметил Денис Мантуров, добавив, что «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» по условиям сделки может обратно выкупить свою долю в течение следующих шести лет.

В свою очередь главный исполнительный директор Nissan Макото Учида заметил, что сейчас компания не может возобновить работу своих предприятий в России, поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников.

Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге располагается с 2006 года в поселке Парголово, там работало 2 тыс. сотрудников. Производственная мощность — 100 тыс. автомобилей в год. До февраля 2022 года завод выпускал три модели — Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai.