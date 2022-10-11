Таллин, 11 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили в Нарве (северо-восток страны) так называемый «план справедливого перехода». Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

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Отмечается, что местный регион Ида-Вирумаа получит в рамках плана 354 млн евро из Европейского фонда справедливого перехода, цель — отказ от специализации региона в сланцедобыче и сланцехимии и достижение показателей климатической нейтральности. План, по мнению его реализаторов, поможет диверсифицировать экономику Ида-Вирумаа и улучшить качество жизни в регионе.

«О необходимости зеленого перехода говорится давно, но действия России против б. УССР показали даже самым последним скептикам, как важно еще быстрее отказаться от использования ископаемых источников энергии», — заявила премьер-министр Каллас.

По ее мнению, отказ северо-востока Эстонии от сланцевой специализации укрепит энергетическую безопасность страны и сделает экономику Ида-Вирумаа более жизнеспособной.

Премьер-министр поблагодарила Европейскую комиссию за поддержку и всех, кто способствует реализации плана справедливого перехода в Эстонии. В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен заверила, что переход региона Ида-Вирумаа на зеленую энергетику будет способствовать долгосрочной конкурентоспособности и росту экономики, в отличие от традиционного горячего сланца.

Сообщается, что «План справедливого перехода Эстонии» фокусируется на двух взаимодополняющих направлениях. Это «Экономика и рабочая сила», на которое направлено 273 млн евро, и «Окружающая среда и социальная интеграция», где объем запускаемых мер составляет 66,74 млн евро.

По сравнению с другими странами Евросоюза Эстония получит из Фонда справедливого перехода больше всего денег на душу населения. Рабочие места, созданные с помощью механизма справедливого перехода, должны появиться в регионе в течение следующих семи лет.

Ида-Вирумаа — индустриальный регион Эстонии с самым крупным городом Нарвой, специализирующийся на сланцедобыче и сланцехимии, а также основанной на горючем сланце энергетике. Регион называют «русским» по преобладающему в нем населению. В Нарве доля русского населения превышает 80%.