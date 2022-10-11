Москва, , 11:38 — REGNUM Пункты пропуска с недружественными странами нужно закрыть на несколько лет, а деньги на их реконструкцию перенаправить на другие пункты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия»).

Евгений Москвичёв Пресс-служба правительства Калужской области

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По словам депутата, в проекте федерального бюджета предусмотрено 33 млрд рублей на реконструкцию 19 пунктов пропуска.

«У нас с вами сегодня 80% пунктов пропуска — недружественные страны. А надо ли нам реконструировать сейчас эти пункты пропуска? Может, мы их закроем на два-три года, наоборот, и снимем оттуда всех пограничников и таможенников, оставим одну охрану, которая должна границу государственную охранять. А деньги направим на те пункты пропуска, которые действительно важны», — сказал Москвичев.

Депутат предложил первому замминистра транспорта РФ Андрею Костюку обсудить каждый пункт пропуска при подготовке поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы.

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