Махачкала, , 11:38 — REGNUM Между столицей Дагестана и одним из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов установлено прямое авиасообщение. Авиакомпания Red Wings запустила авиарейс из Махачкалы в Дубай. Это первый из четырех организованных чартерных рейсов, пишет «Молодежь Дагестана».

Самолеты ThePixelman

Авиарейс был выполнен на самолете SSJ100. Его пассажирами стали 98 человек. Ближайшие рейсы из Махачкалы в Дубай состоятся 15 и 22 октября. При этом авиаперевозчик Red Wings планирует запустить регулярное авиасообщение между Дагестаном и ОАЭ уже до конца 2022 года.

Ранее эта компания установила прямые перелеты из Махачкалы в города Турции и Узбекистана.

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