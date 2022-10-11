Москва, , 11:37 — REGNUM В РФ главными драйверами, влияющими на курс рубля к доллару и евро, остаются геополитические. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Доллар Владимир Югасов © ИА REGNUM

«В настоящее время определяющими драйверами для формирования курса рубля к доллару США и евро остаются геополитические факторы и состояние платежного баланса, — констатировала она. — Так, на фоне высоких цен на энергоресурсы курс рубля укрепился с мартовских значений в 120 рублей за доллар до сентябрьских 60 рублей. Однако внутренний спрос на валюту существенно снижается в связи с ограничением импорта и фактической невозможностью воспользоваться валютой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам Минэкономразвития, курс рубля на конец 2022 года составит 66 рубля за доллар.

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