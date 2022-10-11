Берлин, , 11:36 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Китай 3–4 ноября, чтобы обсудить деловые интересы и нарушения прав человека, сообщает Bloomberg co ссылкой на осведомленные источники.

Олаф Шольц Casarosada.gob.ar

Это будет первый визит Шольца в Китай в качестве лидера Германии, и он воспользуется приездом в Пекин, чтобы получить разъяснения по поводу неоднозначной позиции Китая в конфликте вокруг спецоперации России на территории б. УССР, сказал один из собеседников агентства.

В рамках отдельной поездки в Азию 12–14 ноября Шольц также планирует посетить Вьетнам и Сингапур с внушительной бизнес-делегацией, а затем отправиться на саммит лидеров «Большой двадцатки» на Бали, Индонезия, который пройдет 15–16 ноября.

Запланированные поездки Шольца являются частью более широких усилий по реорганизации стратегии ФРГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что может усилить напряженность в отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако канцлер считает приоритетом встречу с главой Китая, чтобы попытаться укрепить связи между странами. Несмотря на разногласия, Шольц убежден, что Европа нуждается в Китае в качестве партнера в международной борьбе с изменением климата.

Правительство Германии разрабатывает новую национальную стратегию в отношениях с Китаем, направленную на снижение зависимости от второй по величине экономики мира, диверсификацию цепочек поставок и укрепление безопасности.

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