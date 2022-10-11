Киев, , 11:36 — REGNUM Задача преодоления систем ПВО противника наиболее эффективно решается посредством массированных атак, отметил 11 октября в своем телеграм-канале военкор Валентин Горшенин.

Ракетные удары. СВО к 11:00 11.10.2022 (c) ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, 10 октября ВС России нанесли серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. В Минобороны сообщили, что все назначенные объекты были поражены. Новые удары были нанесены 11 октября.

Удары первых дней СВО, а также 10 октября были столь результативными в первую очередь потому, что киевские системы ПВО были физически не способны «закрыть все небо», почеркнул он.

«Наступает момент, когда [киевские] системы ПВО среднего и большого радиуса действия, произведенные еще в СССР, исчерпают все возможности к эффективной работе ввиду отсутствия боекомплекта. Несомненно, что на замену им Запад поставит свои системы. Очевидно и то, что товарное количество ЗРК будет завезено на [контролируемую Киевом территорию] и распределено по защищаемым объектам не мгновенно. Таким образом, появляется окно возможностей для поражения максимального количества целей на территории [б. УССР] с минимальными расходом крылатых ракет и ударных БПЛА на задачу насыщения ПВО», — отметил Горшенин.

При этом увеличение количества пораженных объектов критической инфраструктуры увеличивает ресурсы, необходимые для их восстановления, а значит, увеличится время на нейтрализацию последствий ударов и растет эффективность этих ударов вообще, подчеркнул он.

«При малой или спорадической нагрузке на [киевские системы] ПВО она переживет и пережует атаки на защищаемые объекты», — добавил Горшенин.