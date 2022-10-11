Ярославль, 11 октября 2022, 12:40 — REGNUM Правительство Ярославской области не намерено менять стратегию социально-экономического развития региона. Об этом на депутатских слушаниях в облдуме заявил директор департамента экономики и стратегического планирования региона Дмитрий Аминов.
Резонный вопрос о возможном изменении стратегии был задан депутатами чиновнику после доклада о том, что в регионе ожидается падение экономических показателей. Однако, несмотря на это власти пока не видят необходимости в переменах.
Чиновник пояснил, что в нынешней стратегии учтены основные направления — развитие промышленного производства, рост доходов населения, рост экономики и социальной сферы — под которые выстраиваются механизмы и формируется бюджет.
Между тем, по прогнозам чиновников, валовый региональный продукт в среднесрочной перспективе вырастет в любом случае, разница будет лишь в итоговых цифрах.
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