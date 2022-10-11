Ярославль, 11 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области не намерено менять стратегию социально-экономического развития региона. Об этом на депутатских слушаниях в облдуме заявил директор департамента экономики и стратегического планирования региона Дмитрий Аминов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Резонный вопрос о возможном изменении стратегии был задан депутатами чиновнику после доклада о том, что в регионе ожидается падение экономических показателей. Однако, несмотря на это власти пока не видят необходимости в переменах.

«Стратегия у нас до 30 года есть, она опубликована. Последнее изменение её было в начале года. Сейчас никаких предпосылок к тому, что мы резко начнём менять стратегию социально-экономического развития, нет, поскольку нам нужно устоять хотя бы среднесрочный прогноз, что у нас будет происходить в экономике и социальной сфере для того, чтобы наметить новые пути развития ярославского региона. Точно вам скажу, что ни в этом году, ни в следующем кардинальных изменений стратегии не последует», — рассказал Дмитрий Аминов.

Чиновник пояснил, что в нынешней стратегии учтены основные направления — развитие промышленного производства, рост доходов населения, рост экономики и социальной сферы — под которые выстраиваются механизмы и формируется бюджет.

«Переломить стратегию больших оснований нет. Да, там, может быть, заложены чересчур амбициозные цели. Из-за действующей ситуации сомнительно, что мы этих целей достигнем, но менять сейчас ключевые параметры мы не будем», — подчеркнул Аминов.

Между тем, по прогнозам чиновников, валовый региональный продукт в среднесрочной перспективе вырастет в любом случае, разница будет лишь в итоговых цифрах.