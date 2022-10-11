* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:35 — REGNUM В Twitter стартовала новая кампания с хештегом «Единый Афганистан», пользующаяся широкой поддержкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Кампания, по-видимому, является реакцией на кампанию «Остановите геноцид хазарейцев», которая стала тенденцией номер один Twitter в Афганистане с более чем 8 миллионами твитов.

Пользователи сервиса микроблогов в рамках кампании «Остановите геноцид хазарейцев» раскритиковали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что они не защищают хазарейцев от целенаправленных террористических атак. Некоторые из этих пользователей подняли вопрос о причастности ряда представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к этой резне, другие назвали этнические проблемы причиной расправы над хазарейцами.

Теперь в Twitter запущена новая кампания с хештегом «Единый Афганистан», по всей видимости, талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Большинство пользователей, которые использовали этот хештег, являются официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или сторонниками движения.

Эти пользователи часто использовали этот хештег рядом с фотографией лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другими фото, поддерживающими радикалов.

Создается впечатление, что официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их сторонники испытывают неприязнь к кампании «Остановите геноцид хазарейцев» на этническом уровне и запустили эту параллельную кампанию в Twitter.

Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид разместил на своей странице в Twitter хештег «Единый Афганистан» и написал: «Единство и интеграция — секрет нашей победы во всех её проявлениях».

Латиф Назари, заместитель министра экономики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сам этнический хазареец, не касаясь кампании протеста против целенаправленных убийств его соплеменников, написал в Twitter, что «врагам и их внутренним агентам не удалось достичь своей цели в разобщении народа».