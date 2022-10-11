Кривой Рог, Украина, 11 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Новые взрывы прогремели в Кривом Роге и Пятихатках Днепропетровской области. Об этом 11 октября сообщает киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Серия ракетных ударов по объектам на территории, подконтрольной ВСУ

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге и Пятихатках Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что для того, чтобы лишить киевский режим возможности компенсировать потери выпадающих энергомощностей, нужны две-три недели комплексных ударов.