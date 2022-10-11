Москва, 11 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. После решения ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей, цены на черное золото ускорили рост и достигли почти 99$ за бочку. Но ожидания мировой рецессии, которая вызовет сильное сокращение спроса продолжают давить на нефтяной рынок. Об этом 11 октября сообщил ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, сегодня стоимость барреля теряет около 1% и снизилась до 95$. Странам картеля и России важно удержать цены в районе 90$, поэтому балансировка спроса и предложения будет продолжаться.

Эксперт отметил, что впереди еще ожидается введение потолка цен на российскую нефть, что так же вызовет сокращение добычи в РФ, а рынок потеряет часть объемов поставок. С учетом замедляющегося спроса баланс как раз остается на нужных нефтяникам уровнях. Вероятно, в ближайшие недели цены будут оставаться в коридоре $92-96 за баррель, отметил он.

Эксперт добавил, что рубль в ответ на растущую нефть и обострение геополитической обстановки начал снижаться. На сегодняшний день за один доллар на бирже дают 63,83 рубля. Что на самом деле послужило поводом для снижения национальной валюты сказать сложно, сказал он. По мнению экспертов, добавил он, это происходит целенаправленно для того, чтобы рублевая стоимость бочки была выше. Бюджет нужно пополнять, а при высоких ценах на нефть и слабом рубле поступления в казну увеличиваются. В ближайшие дни мы можем увидеть ослабление рубля в район 65 за доллар. Но ситуация поменяется в 20-х числах месяца, когда начнется налоговый период. Экспортеры будут продавать выручку для уплаты НДПИ, что может вызвать укрепление рубля до 62-63 за доллар, сказал Вавилов.