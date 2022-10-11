Бухарест, 11 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Руководители стран «Бухарестской девятки» отреагировали на ракетные удары по объектам инфраструктуры на территории б. УССР.

Минобороны России Пуск крылатой ракеты «Калибр»

В совместном заявлении говорится, что страны «Бухарестской девятки» осуждают массовые бомбардировки городов на территории бывш. УССР. Они утверждают, что эти действия в соответствии с международным правом являются военными преступлениями.

В состав объединения входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 октября прогремели взрывы в Кривом Роге, Запорожье, Винницкой и Николаевской областях.