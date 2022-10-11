Донецк, 11 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли три района Донецка, сообщили 11 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:26 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:40 из Красногоровки боевики ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.

В 10:49 из Красногоровки киевские каратели обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.