Москва, , 11:33 — REGNUM Законопроект об ужесточении наказание за торговлю наркотиками внесло в Госдуму заксобрание Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается дополнить часть 3 статьи 64 Уголовного кодекса РФ также ссылкой на статью 228.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, установив, что за указанные преступления не может быть назначено наказание ниже низшего предела или назначен более мягкий вид наказания, чем предусмотренный соответствующей статьей.

Авторы обратили внимание на то, что в последние годы в разрезе санкций, применяемых судебными органами Татарии к лицам, совершившим наркопреступления, в целом отмечается тенденция уменьшения доли наказаний в виде реального срока лишения свободы за счет увеличения доли назначения условного осуждения, исправительных (обязательных) работ и штрафов.

Сейчас при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

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