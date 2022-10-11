Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Подразделения спецназа Грузии, Азербайджана и Турции приняли участие в военных учениях «Кавказский орёл — 2022», стартовавших в грузинском крае Кахетия. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

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«Целью учений является наращивание взаимодействия и координации сил специального назначения подразделениями специальных операций сил обороны Грузии, Азербайджана и Турции, обмен опытом, повышение оперативной совместимости и совершенствование навыков командования и управления многонациональной среды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные манёвры будут проходить в учебном центре в Мухровани. На них, кроме боевой подготовки, будут проводиться занятие по медицинской помощи.

Напомним, Баку, Тбилиси и Анкара ежегодно проводят учения «Кавказский орёл». Военнослужащие спецназа проходят подготовку по очереди в каждой из трёх стран. В 2021 году учения проходили на территории Турции.

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