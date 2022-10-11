Париж, , 11:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон принял меры, чтобы иметь возможность удовлетворить потребности Киева, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

Международная помощь киевскому режиму увеличится после нанесенных ударов. Эммануэль Макрон провел экстренное совещание, посчитав, что серия ударов представляет собой «глубокое изменение характера».

Совет обороны в ограниченном составе заседал в течение полутора часов в присутствии министра иностранных дел Катрин Колонна и министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню.

«Президент принял новые меры для поддержки [киевского режима] в военном отношении и удовлетворения потребностей населения», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ранее Эммануэль Макрон пообщался с главой киевского режима Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Польши, премьер-министром Нидерландов, премьер-министром Великобритании и генеральным секретарем ООН.

Напомним, президент США пообещал продолжать предоставлять Киеву то, что ей необходимо, в том числе передовые системы ПВО.