Париж, 11 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон принял меры, чтобы иметь возможность удовлетворить потребности Киева, передает BFM TV.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Международная помощь киевскому режиму увеличится после нанесенных ударов. Эммануэль Макрон провел экстренное совещание, посчитав, что серия ударов представляет собой «глубокое изменение характера».

Совет обороны в ограниченном составе заседал в течение полутора часов в присутствии министра иностранных дел Катрин Колонна и министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню.

«Президент принял новые меры для поддержки [киевского режима] в военном отношении и удовлетворения потребностей населения», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ранее Эммануэль Макрон пообщался с главой киевского режима Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Польши, премьер-министром Нидерландов, премьер-министром Великобритании и генеральным секретарем ООН.

Напомним, президент США пообещал продолжать предоставлять Киеву то, что ей необходимо, в том числе передовые системы ПВО.