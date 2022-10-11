Эр-Рияд, , 11:40 — REGNUM Специализированный уголовный суд Саудовской Аравии приговорил к тюремному заключению группу граждан Египта за терроризм. Об этом 11 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, десять египтян были осуждены на сроки от 10 до 18 лет. Отмечается, что все осуждённые являются представителями народа нубийцев.

В октябре 2019 года ассоциации арабов-нубийцев организовали семинар, посвящённый роли нубийского народа в Войне Судного дня 1973 года. Семинар был расценен саудовскими властями как попытка создания в стране террористической этнической группировки.

Власти Египта обратились к Саудовской Аравии с просьбой немедленно освободить заключённых, ссылаясь на то, что их вина строится только на предположениях местных властей. В Египте также отметили, что нет никаких признаков того, что проживающие на саудовской территории арабы-нубийцы создают этнические преступные группировки.