Владивосток, , 11:30 — REGNUM В Приморье заканчивается призыв в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Основные мероприятия в рамках объявленной в России частичной мобилизации закончатся на следующей неделе», — заверил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае продолжается формирование добровольческих отрядов для участия в спецоперации. Желающие встать на защиту Родины и дать отпор киевскому режиму становятся в очередь, чтобы пройти подготовку и отправиться на передовую.