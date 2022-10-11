Москва, , 11:37 — REGNUM Глава КПРФ Геннадий Зюганов отказался комментировать сообщение о задержании своего внука Леонида. Об этом сообщает 11 октября Ura.ru.

В одном из интернет-изданий ранее появилось сообщение о том, что Леонид Зюганов скрылся, не оплатив бензин на АЗС. После этого его задержали.

«Я всякие глупые вопросы не комментирую», — ответил Зюганов на просьбу прокомментировать инцидент.

Отмечалось, что депутат Мосгордумы Леонид Зюганов был задержан 8 октября на Кутузовском проспекте. Он находился за рулём автомобиля «Инфинити». Ранее, заправив машину, он приложил карту к терминалу, не дождался оплаты и быстро уехал. Сам Леонид утверждает, что дождался сигнала об оплате. Делом занимаются следователи.

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