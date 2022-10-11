Вильнюс, , 11:30 — REGNUM С предложением предусмотреть возможность в бюджете Литвы брать кредиты в размере до 3% от внутреннего валового продукта (ВВП) на оборонные расходы выступил 11 октября литовский президент Гитанас Науседа в ходе посещения военного городка в Рукле, его слова приводит агентство BNS.

Гитанас Науседа (c) Robertas Dackus. lrp.lt

Как отметил Науседа, в новом бюджете страны оборонные расходы продолжают оставаться на уровне 2,5%, хотя власти республики продолжают говорить о повышении боевой мощи, общей боеготовности и модернизации армии, а также об улучшении военной инфраструктуры в стране.

«На самом деле это очень красивые декларации, но они, не будет забывать, должны быть основаны на конкретных финансовых ресурсах. Поэтому полагаю, что мы должны обеспечить определенную гибкость бюджета, скажем, оставить 2,5% от ВВП, однако добавить возможность взять в кредит до 3% ВВП, что лучше будет соответствовать этим амбициозным целям», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Литва закупит у США восемь пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, боеприпасы к ним и другое вооружение.