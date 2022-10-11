Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В новом фильме режиссёра Кеннета Браны на основе детективных романов Агаты Кристи снимутся такие известные голливудские актёры, как Мишель Йео и Джейми Дорнан. Об этом 11 октября сообщает портал Collider.

Скриншот с YouTube Эркюль Пуаро. Фильм «Убийство в Восточном экспрессе» (2017 г.)

Следующая картина Браны будет называться «Призраки в Венеции», она станет новой версией экранизации романа Кристи «Вечеринка в Хэллоуин». В проекте также участвуют Тина Фей («Сёстры»), Кайл Аллен («Между небом и землёй»), Али Хан («Шестеро вне закона»), Келли Райлли («Йеллоустоун»), Риккардо Скамарчо (»Джон Уик 2») и другие.

Напомним, «Призраки в Венеции» станет уже третьим фильмов Кеннета Браны на основе классических детективов Кристи. Ранее режиссёр, продюсер и сценарист выпустил на экраны картины «Убийство в «Восточном экспрессе» (2017) и «Смерть на Ниле» (2022).