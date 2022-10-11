Сеул, , 11:29 — REGNUM Правительство Южной Кореи призвало КНДР немедленно прекратить действия, усиливающие напряженность на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что данный призыв был сделан на следующий день после того, как Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о проведении военных учений в КНДР.

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«Правительство в очередной раз призывает Северную Корею немедленно прекратить любые провокации и отреагировать на нашу «смелую инициативу», — заявил представитель министерства.

В ведомстве подчеркнули, что правительство Южной Кореи внимательно следит за КНДР и осуждает пуски баллистических ракет малой и средней дальности, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН и приводящих к эскалации напряженности на Корейском полуострове.