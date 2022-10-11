* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 11 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Силы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали в Кабуле восемь человек по обвинению в убийстве подростка. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Pixabay.com Арест

Муфтий Фазл Хади, начальник уголовного розыска 7-го округа безопасности города Кабула, сказал, что около полутора месяцев назад тело подростка по имени Самиулла, которому было четырнадцать лет, было найдено в яме на Новой улице.

Причиной убийства этого подростка он назвал азартные игры и месть. По словам Хади, силовики арестовали убийцу и семерых его соучастников.

Брат Самиуллы требует, чтобы правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнило арестованных.