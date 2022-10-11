Чебоксары, , 12:23 — REGNUM В Чувашии указом главы республики с 1 июля 2022 года гражданам вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской Народных Республик, б. УССР выплатили более 11 млн рублей. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты Чувашии.

Памятка для переселенцев Денис Абрамов © ИА REGNUM

По состоянию на 10 октября, выплаты в сумме 11,2 млн рублей направили 345 вынужденным переселенцам.

На территории Чувашии для беженцев введены следующие меры поддержки: ежемесячные пенсионная выплата, социальная выплата инвалидам, выплата единственному родителю на каждого ребенка, выплата ветеранам Великой Отечественной войны, выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, или до 23 лет при условии обучения по очной форме, выплата единственному родителю на каждого ребенка. Также предусмотрена доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также гражданам, достигшим возраста 80 лет.

Беременным женщинам и при рождении ребенка выплачиваются единовременные пособия.

Для удобства вынужденных переселенцев в пункты временного размещения выезжают сотрудники соцзащиты. Обратиться за поддержкой можно до конца 2022 года.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Чувашии беженцы продолжают подавать заявки на получение российского гражданства. Официально гражданами РФ стали более 100 жителей Донбасса, в том числе четыре человека получили российские паспорта из рук главы республики Олега Николаева.

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