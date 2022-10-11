Москва, , 11:28 — REGNUM Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова заявила, что возобновит карьеру, если позволит здоровье. Об этом 11 октября сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Я бы хотела вернуться, но при условии, что моё здоровье позволит мне выступать и тренироваться на все 100%», — сказала Ахаимова.

Она добавила, что пока не может работать в полную силу и продолжает тренироваться без прежних объёмов и нагрузки.

17 июня тренер 25-летней спортсменки Вера Киряшова сообщила, что она приняла решение приостановить карьеру из-за проблем с голеностопами.

Напомним, на летней Олимпиаде в Токио Ахаимова стала победительницей в командном многоборье вместе с Викторией Листуновой, Владиславой Уразовой и Ангелиной Мельниковой.