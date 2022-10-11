Несколько человек ранены при взрыве бомбы в афганской провинции Лагман
Мехтарлам, Афганистан, 11 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В городе Мехтарлам, столице афганской провинции Лагман, на перекрестке Асмат взорвалась бомба. Об этом сообщает газета «8 Собх».
В результате несколько человек получили ранения. Источники подтвердили, что при этом взрыве пострадали десять человек, но сообщений о гибели людей не поступало.
По словам собеседников издания, на месте происшествия талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали несколько человек.
Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не предоставили информацию о характере взрыва и о том, кто был целью.
В большинстве случаев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) умалчивают о нарушениях безопасности и криминальных преступлениях, а также время от времени предоставляют неверную статистику жертв.