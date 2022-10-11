Анкара, 11 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут провести встречу 12 октября. Об этом 11 октября сообщает французское агентство AFP.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

СМИ ссылается на турецкого чиновника, который рассказал, что Эрдоган может встретиться с Путиным 12 октября на полях саммита в Астане.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин приедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).