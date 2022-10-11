Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM Свердловская область 11 октября присоединилась к акции «Всероссийский экономический диктант-2022». Только в Екатеринбурге открыты 18 площадок для написания диктанта, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Диктант Admkrai.krasnodar.ru

Принимают желающих написать диктант и в Каменске-Уральском, Верхотурье, Артёмовском, Асбесте, Туринске и ряде городов региона. В 2021 году экономический диктант написали более 211 тыс. человек из разных регионов России.

Отметим, участие в диктанте ежегодно принимают как школьники, так и пожилые люди. Проверить свои знания в области экономики можно и в онлайн формате. Обладатели лучших результатов примут участие в финале Фестиваля экономических наук.