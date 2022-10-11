Кемерово, , 11:25 — REGNUM В Кемерове начал работу депутатский центр по оказанию консультативной помощи семьям мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили в парламенте Кузбасса.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

Цель работы центра — помощь семьям мобилизованных в решении житейских вопросов.

«В центр можно обратиться как лично, так и по телефону. Кроме того, мобильные бригады будут выезжать в территории Кузбасса», — отметил заместитель председателя регионального парламента Юрий Скворцов (не входит во фракции).

Уточняется, что в работе центра объединят усилия сенаторы Совета Федерации, депутаты всех уровней, представители регионального отделения ОНФ. Также будут задействованы уполномоченный по защите прав предпринимателей, уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребёнка в Кузбассе, представители Общественной палаты и министерства образования региона. К работе привлекут психологов, юристов, волонтёров.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что для мобилизованных кузбассовцев в Омской области организовали возможность зарегистрировать брак.

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