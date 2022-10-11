Москва, 11 октября 2022, 11:24 — REGNUM Пакет законопроектов о наказании за правонарушения, касающиеся проявления неуважения к государственным символам субъектов РФ, в случае их совершения в интернете, внесло в Госдуму заксобрание Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.
Авторы инициативы обратили внимание на то, что сейчас законами регионов невозможно устанавливать административную ответственность за правонарушения, касающиеся проявления неуважения к государственным символам субъектов Российской Федерации, в случае их совершения в интернете лицом, зарегистрированным за пределами соответствующего субъекта РФ.
Принятие закона восполнит законодательный пробел.