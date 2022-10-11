Москва, 11 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о наказании за правонарушения, касающиеся проявления неуважения к государственным символам субъектов РФ, в случае их совершения в интернете, внесло в Госдуму заксобрание Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы инициативы обратили внимание на то, что сейчас законами регионов невозможно устанавливать административную ответственность за правонарушения, касающиеся проявления неуважения к государственным символам субъектов Российской Федерации, в случае их совершения в интернете лицом, зарегистрированным за пределами соответствующего субъекта РФ.

Принятие закона восполнит законодательный пробел.