Ярославль, 11 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Ярославле на Московском проспекте в районе дома № 151 хотят установить опору ЛЭП, стилизованную под медведя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на общественные обсуждения, объявленные мэрией.

Планируется опора, выполненная в виде герба Ярославля. Высота опоры превысит 31 метр — почти с девятиэтажный дом. Обсуждаться проект будет до 23 октября.

Пока сроки и стоимость замены опоры неизвестны, но, согласно данным на портале госзакупок, проектирование медведя ПАО «Россети Центр» обошлось в 5,6 миллионов рублей.

Напомним, в мае 2022 года губернатор Михаил Евраев рассказывал о планах установить таких стилизованных медведей в Тверицах. Однако власти решили реализовывать проект в другом районе города.