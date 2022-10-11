Киев, 11 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Чтобы лишить киевский режим возможности компенсировать потери выпадающих энергомощностей, нужны две-три недели комплексных ударов, отметил 11 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

ИА REGNUM Ракетные удары. СВО к 11:00 11.10.2022

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Как сообщалось ранее, 10 октября ВС России нанесли серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. В Минобороны сообщили, что все назначенные объекты были поражены. Новые удары были нанесены 11 октября.

«Без нанесения ударов по подстанциям и ЛЭП, связанным с АЭС, полностью лишить [киевский режим] энергетики невозможно, что, впрочем укладывается в объявленную Путиным концепцию предупредительного удара. Пока же АЭС целы, у [Киева] есть возможность за счет перераспределения мощности восстанавливать подачу электроэнергии в крупные города, частично компенсируя утрату различных подстанций и ТЭС с попутными веерными отключениями света и призывами меньше расходовать электричество, вкупе с прекращением поставок электроэнергии в Европу», — пояснил эксперт.