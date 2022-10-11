Москва, 11 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Власти Москвы без торгов передадут инвестору земельный участок площадью порядка 1,83 гектара под строительство высокотехнологичного производственного комплекса по выпуску готовых блюд. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«По итогам заседания Градостроительно-земельной комиссии столицы было принято решение о выделении инвестору земельного участка без торгов в районе Западное Дегунино общей площадью 1,83 гектара. Площадь нового производства составит порядка десяти тысяч квадратных метров», — рассказал заммэра.

Он уточнил, что это предприятие может обеспечить работой 400 горожан, а планируемый объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, после реорганизации трех участков бывших промзон в районе Отрадное появится примерно 16,5 тыс. рабочих мест. Отмечается, что в преобразование участков вложат 98 млрд рублей.