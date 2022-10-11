Москва, , 11:21 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2023−2025 годы предусматривает выделение регионам субсидий на ремонт дорог. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил первый замглавы Минтранса РФ Андрей Костюк на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонт шоссе City-yaroslavl.ru

«В части дорожного хозяйства 241,6 млрд — это предоставление в 2025 году субсидий субъектам Российской Федерации на приведение дорог в нормативное состояние. Хочу отметить для вас, уважаемые депутаты, что эти средства предусматриваем на регионы», — сказал он.

Костюк отметил, что при этом сохраняется потребность в 2023—2025 годах по доведению объемов по финансированию, капитальному ремонту и ремонту.

«Резервом Минфина по госпрограмме предусмотрено 77,5 млрд — это обновление парков городского общественного транспорта в 11 субъектах», — добавил первый замминистра транспорта.