Екатеринбург, 11 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 9%. Тем не менее показатель по-прежнему превышает средний многолетний уровень, сообщили журналистам в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

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С 3 по 9 октября на территории региона зарегистрировано 35.6 тыс. случаев ОРВИ. На взрослое население приходится 47% фактов. Более 50% в структуре заболеваемости составляют дети.

Среди заболевших свердловчан циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Медики рекомендуют вакцинироваться против гриппа, соблюдать правила гигиены, в случае заболевания не заниматься самолечением.