София, 11 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Болгарии — комбинат «Кроношпан» в Великотырновской области на севере страны было оштрафовано на 10 тыс. левов ($4,9 тыс.) за масштабное загрязнение окружающей среды. Об этом 11 октября сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Окружающая среда

Согласно официальным данным, выброс предприятием ядовитых веществ в атмосферу был осуществлен еще в июле нынешнего года — тогда из-за аварии на одном из цехов произошла большая утечка опасного для здоровья людей формальдегида.

В ходе следствия, продолжавшегося около трех месяцев, было установлено, что в инциденте виноваты несколько сотрудников «Кроношпана», якобы допустившие производственную ошибку.

Муниципальный совет Велико-Тырново уже инициировал процедуру проведения референдума, в ходе которого местным жителям предстоит дать ответ на вопрос о целесообразности дальнейшей работы деревообрабатывающего комбината.