Энергодар, Запорожская область, 11 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. По новым линиям электропередачи (ЛЭП) ведётся подача электричества на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) для нужд станции. Об этом 11 октября сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».

(сс) DENAMAX Запорожская АЭС

«Сейчас ситуацию удалось выправить. И город подключен к электроснабжению, и станция работает в режиме нового энергообеспечения под так называемые собственные нужды», — сказал он.

Также Карчаа отметил, что в данный момент рано говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской АЭС, так как для это нужно гарантированное бесперебойное электроснабжение.

«Вся эта процедура запуска и последующего поддержания реактора в рабочем состоянии, она вся связана с электроэнергией», — пояснил советник гендиректора «Росэнергоатома».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз «осуждает» переход Запорожской АЭС под управление России.