Анкара, , 11:17 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 12 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Об этом сообщает AFP.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

О возможной встрече лидеров Турции и России агентству сообщил турецкий чиновник. Ранее Эрдоган заявлял, что намерен встретиться с Путиным в течение «трёх-четырёх» дней.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне проинформировал о запланированной поездке Путина в Астану. Российский лидер проведёт там целую серию двусторонних встреч и примет участие в саммите СВМДА.

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