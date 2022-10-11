Берлин, , 11:17 — REGNUM В список главных целей Запада можно смело отнести разорение России, однако это вряд ли реализуемо. Об этом пишет Junge Welt, ссылаясь на депутата бундестага Севим Дагделен.

По ее словам, НАТО во главе с Германией делает все для того, чтобы примирение Москвы и Киева.

«Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично», — считает депутат.

Кроме того, от попыток западных стран «загубить» Россию экономической войной страдают не жители РФ, а миллионы людей в Европе. Кроме того, несмотря на все усилия США и Евросоюза, президент России Владимир Путин не стал изгоем на международной арене, заключила она.