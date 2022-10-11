Берлин, 11 октября 2022, 11:17 — REGNUM В список главных целей Запада можно смело отнести разорение России, однако это вряд ли реализуемо. Об этом пишет Junge Welt, ссылаясь на депутата бундестага Севим Дагделен.
По ее словам, НАТО во главе с Германией делает все для того, чтобы примирение Москвы и Киева.
Кроме того, от попыток западных стран «загубить» Россию экономической войной страдают не жители РФ, а миллионы людей в Европе. Кроме того, несмотря на все усилия США и Евросоюза, президент России Владимир Путин не стал изгоем на международной арене, заключила она.