Махачкала, 11 октября 2022, 11:16 — REGNUM В Дагестане 11 октября из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии в ряде районов. Без света остались более 50 тыс. жителей, сообщила пресс-служба республиканского министерства энергетики и тарифов.
По данным ведомства, ремонтные работы уже начаты, для восстановления энергоснабжения имеются все необходимые ресурсы.
Между тем в компании «Россети Северный Кавказ» об аварии на элетросетях Дагестана в настоящее время ничего не сообщается. В каких именно районах произошло отключение электроэнергии, минэнерго РД также не сообщает.