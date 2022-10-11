Махачкала, 11 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Дагестане 11 октября из-за непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии в ряде районов. Без света остались более 50 тыс. жителей, сообщила пресс-служба республиканского министерства энергетики и тарифов.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

По данным ведомства, ремонтные работы уже начаты, для восстановления энергоснабжения имеются все необходимые ресурсы.

«Ремонтно-восстановительные бригады, оснащенные всеми необходимыми материалами и оборудованием, незамедлительно выезжают на места повреждений. Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго Дагестана», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем в компании «Россети Северный Кавказ» об аварии на элетросетях Дагестана в настоящее время ничего не сообщается. В каких именно районах произошло отключение электроэнергии, минэнерго РД также не сообщает.