Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал благоустроить территорию Жемчужного пляжа в Красносельском районе, не имеющего пока официального статуса, но полюбившегося жителям юго-запада Северной столицы.

Пляж SauerC

«Статуса пляжа у локации нет, но жители облюбовали это место для семейного отдыха. Когда стали известны планы инвестора по строительству дороги в Красносельском районе, петербуржцы предложили свою версию, которая позволяла сохранить привычную зону отдыха», — рассказал губернатор 11 октября на своей странице в соцсети.

Для того, чтобы сохранить эту зону отдыха с выходом на Финский залив, принято решение изменить трассировку будущего Балтийского бульвара — магистральной трассы районного значения.

Беглов поручил Центру управления регионом провести социологические исследования, чтобы собрать конкретные предложения по благоустройству Жемчужного пляжа.

«Пишите свои идеи в комментариях — они тоже будут учтены», — добавил губернатор.