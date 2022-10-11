Москва, , 11:15 — REGNUM Переориентация российского экспорта снизила эффект от тех санкций, которые ЕС наложил на РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал информацию о новом пакете санкций против РФ, который анонсировала председатель Еврокомиссии.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Санкционная политика, приводимая Западом против России, исчерпывает себя, и в сложившихся условиях ее реальное воздействие на экономику РФ будет несильным, — констатировал Алиев. — Экспортные запреты оказали влияние только в начале, потом удалось адаптироваться под них, и сейчас их воздействие не такое значительное. Переориентация экспорта снизила эффект от санкций. Однако ЕС может давить на третьи страны, тесно сотрудничающие с РФ, чтоб они снижали объемы экспорта и импорта с Россией, чтобы тем самым максимально ограничить возможности РФ в работе на мировых экономических рынках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что растущая инфляция оказывает все большее давление на бюджет ЕС.

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